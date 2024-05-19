4 مصابين في مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بالفيوم

استقبل مستشفى إطسا المركزي التابع لمحافظة الفيوم، 4 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منيا الحيط، بمركز إطسا.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط، بمركز إطسا بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.