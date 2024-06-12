يمر بـ9 دول إفريقية.. معلومات عن مشروع طريق "القاهرة–كيب تاون"

تعمل هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، على عدد من المشروعات القومية العملاقة، من أبرزها طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وهو جزء من مشروع أكبر يشق القاهرة الإفريقية، طريق “القاهرة-كيب تاون”.

يعد طريق “القاهرة-كيب تاون” أطول محور بري في إفريقيا بإجمالي طول 10 آلاف و228 كيلومترا ويمر بـ 9 دول إفريقية ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين دول القارة، وساهم في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق بتقرير التنافسية الدولية إلى المركز 18 عالميا.

إزدواج 327.5 كم من طريق الصعيد الصحراوي الغربي

ضمن المشروع ينفذ بنطاق محافظة أسوان تطوير وازدواج مسافة 327.5 كيلومتر من طريق الصعيد الصحراوي الغربي، من إجمالي طول 1155 كيلومتر، في المسافات من (السباعية-إدفو بطول 25 كم، إدفو-أسوان بطول 87.5 كم -انتهى-، أسوان-توشكى بطول 215 كم).

من تلك المشروعات أيضا محور بديل خزان أسوان الذي زاره مؤخرا الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ويسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد، بهدف المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي وخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل مع تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشامـلة في الصعيد.

يذكر أن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أكد في تصريحات صحفية لـ"الدستور"، أنه ىتم الانتهاء من تنفيذ محور "بديل خزان أسوان" وهو الآن في مرحلة اللمسات الأخيرة، ضمن خطة وزارة النقل لتحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بالصعيد.

أضاف مصطفى أن المحور على النيل للربط بين طريق (أسوان - برنيس) حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي (أسوان – إدفو)، بطول 5،4 كم، لنقل الحركة المرورية من أعلى كوبري الخزان القديم إلى شمال الخزان مباشرة بـ5 كم، ليعبر الجزيرة إلى البر الثاني.

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان