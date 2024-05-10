وزير الشباب يؤكد أهمية دور الأندية في تعزيز الروح الرياضية

شدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على أهمية تعزيز الاستقرار والتوافق داخل نادي سموحة الرياضي؛ لضمان تطوير النادي وتحقيق النجاحات وتقديم خدمة أفضل لأعضاء النادي، مؤكدًا أهمية دور الأندية الرياضية في بناء الأجيال الرياضية وتعزيز الروح الرياضية في المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي برئاسة المهندس فرج عامر، في حضور محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأعضاء نادي سموحة، ولفيف من النواب وقيادات المديرية.

ولفت صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الاستقرار داخل الاندية والاتحادات الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التفاهم والتعاون بين أعضاء الأندية الرياضية، وتأكيد أهمية العمل الجماعي، قائلًا: "لن نترك مؤسسة رياضية بها مشاكل ونعمل على تذليل العقبات، والجميع في نادي سموحة يتفقون على استقرار النادي".

وأشاد رئيسا "سموحة" و"الاتحاد السكندري"؛ بمبادرة وزارة الشباب والرياضة لزيادة أعداد الجماهير في المباريات؛ تعاونًا وتنسيقًا مع مختلف الجهات المعنية من وزارة الداخلية ورابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم وشركات الأمن الإداري وشركة "تذكرتي" والجهات الأخري.

وأكد أعضاء مجلس إدارة سموحة اتفاقهم على عملية استقرار منظومة العمل داخل النادي، والعمل أيضًا على تعاون الجميع؛ بما يصب في مصلحة النادي وجماهيره والأعضاء.