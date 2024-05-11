السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد الشرق.. الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء مناطق جديدة فى رفح

رفح
رفح

طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المدنيين الفلسطينيين الموجودين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة، والنزهة، والجرن، والنهضة، والزهور، بالتوجه إلى المأوي في غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “ X”: تتواجدون في منطقة قتال خطيرة، وتحاول حماس إعمار قدراتها في المنطقة ولذلك سيعمل الجيش بقوة شديدة ضدها في المنطقة التي تتواجدون فيها ولذلك كل من يتواجد في تلك المناطق يعرض نفسه وعائلته للخطر. 

وأضاف: ممنوع الاقتراب من السياج الأمني، فيما دعا المدنيين في شرق رفح تحديدًا في مخيمي رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس في بلوكات: 6-9، 17، 25-27، 31 - بالتوجه فورًا إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي.

جيش الاحتلال جباليا إحياء السلام النور تل الزعتر بيت لاهيا الروضة غزة

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