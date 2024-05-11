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مصر

لجنة المساعدات.. وصول أول طائرة من القافلة السابعة للمساعدات الإغاثية لقطاع غزة

مساعدات
مساعدات

أكد نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لواء أحمد فتحي، وصول أول طائرة من المرحلة الأولى من قافلة المساعدات السابعة لقطاع غزة، والتي تتضمن 4 طائرات محملة بـ5 آلاف خيمة تسع 80 ألف فرد.

وقال اللواء أحمد فتحي، اليوم السبت: "إن لجنة المساعدات تقوم بتوفير مطالب القطاع، ويتم تقديم المساعدات ليتم توزيعها من قبل هيئة الإغاثة بقطاع غزة على مرحلتين"، لافتًا إلى أن تلك المساعدات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف فتحي أن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، كان قد وجه لجنة المساعدات بتوفير مطالب القطاع والتنسيق مع كل الجهات المعنية، وقامت اللجنة بالتنسيق مع مكتب هيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر بتوفير مطالب القطاع.

615 طنًا ضمت 23 ألف بطانية و16 ألف مرتبة من مساعدات الإعاشة

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وأوضح أن ما قدمته لجنة المساعدات منذ بدء تسيير تلك القوافل يبلغ حوالي 615 طنًا، ضم 23 ألف بطانية و16 ألف مرتبة وغيرها من مساعدات الإعاشة، مشيرًا إلى أن القوافل الستة السابقة شملت 300 طن مساعدات محملة على 106 شاحنات، ومواد طبية وخيام ومواد إعاشة ونظافة عامة وشخصية لـ30 ألف أسرة.

اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية قطاع غزة قافلة المساعدات السابعة هيئة الإغاثة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني

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