حماس: تقرير "CNN" بشأن المعتقلين الفلسطينيين جزء ضئيل من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

أكدت حركة حماس، السبت، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ممارسة عمليات التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين يؤكد إخفاق للمجتمع الدولي بكل مؤسساته في مواجهة هذه الانتهاكات.

وأوضحت حماس في بيان لها اليوم أن ما كشفه تقرير شبكة سي أن أن (CNN) الأمريكية أمس عن حالة التعذيب والوحشية التي يتعامل بها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم مع المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والذين يحتجزهم في معتقلات سرية، لا تخضع لأي رقابة، ويرتكب فيها أبشع أشكال التعذيب والسادية التي لا يمكن للإنسانية أن تستوعبها، هو ليس سوى جزء ضئيل من الفظائع التي تُقترف بحق هؤلاء المعتقلين.

حماس: سيأتى اليوم الذى يُحاسب فيه الاحتلال الإسرائيلى

وتابع البيان: “هذا التحقيق مضافًا له الشهادات المروعة التي رواها من أُفرج عنهم مؤخرًا من تلك المعتقلات السرية، التي هي أشبه بمسالخ بشرية تتجاوز جرائم وفظائع النازية، ليستدعي من المنظمات الحقوقية الدولية توثيق هذه الجرائم، ورفع الصوت عاليًا لفضح هذه الممارسات اللا إنسانية”.

وقالت حماس إن ارتكاب هكذا فظائع ليس مجرد إخفاق للمجتمع الدولي بكل مؤسساته أو أنها وصمة عار في جبين الإنسانية، بل يتعدى إلى تهديد السلم الدولي عبر السماح لهؤلاء القتلة والفاشيين بالإفلات من العقاب.

وشددت حماس على تمسك الفلسطينيين بحقهم في محاسبة هذا الكيان المارق ولن يسقط بالتقادم، ولن تُمحى هذه الفظائع من ذاكرة الشعوب والأجيال، وسيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه هؤلاء المجرمون على ما ارتكبوه بحق شعبنا وبحق الإنسانية.