الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياة مطروح" تدفع بسيارات إطفاء للمشاركة فى إخماد حريق معصرة الزيتون (صور)

حريق في إحدى معاصر
حريق في إحدى معاصر الزيتون

دفعت شركة مياه مطروح، بسيارات مياه لمشاركة قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي التهم إحدى معاصر الزيتون بمنطقة القصر بمدينة مرسى مطروح. 

حماية مدنية وإسعاف

ودفعت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد أحمد سالم مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم شادي البيومي، بعدد 5 سيارات لإخماد الحريق، بالإضافة إلى سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي و2 سيارة إسعاف.  

تحويل مسار السيارات

وقامت إدارة مرور مطروح بقيادة النقيب أحمد النبوي بغلق الطريق وتحويل مسار سير السيارات، وذلك لكي تتمكن الحماية المدنية من أداء مهامها والعمل على سرعة إخماد الحريق الذي التهم معصرة الزيتون والمخزن الملحق بها.

حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
حريق في إحدى معاصر الزيتون
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