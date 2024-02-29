شعيب يستقبل وفدًا من جامعة الأزهر لبحث إنشاء فرع للجامعة بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، وفد جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد عبدالخالق مرسى، أمين عام الجامعة، وعضوية كل من الدكتور عمرو محمد هلال مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية، ومحمد قاسم الدسوقي مدير عام رعاية الطلاب، وهشام سلامة مقرر مجلس الجامعة، ومحمود عبدالوهاب السيد مسئول الخطة الاستثمارية، ومريم عبدالله غباشي مسئول إدارة المشروعات الاستثمارية.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمد مصطفى نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، ومحمد الحوفى مدير الأملاك والإدارات المعنية.

- جامعة الأزهر بمطروح

ناقش اللقاء جهود التعاون لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمطروح تبدأ العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بكلية البنات بثلاث شعب، هى اللغة العربية والشريعة وأصول الدين، لتكون نواة لفرع الجامعة، على أن يكون مقرها المؤقت مبنى كلية التربية الحالى بمدينة مرسى مطروح.

- الموقع المقترح

وتقوم اللجنة خلال يومى الزيارة بتفقد الموقع المقترح تخصيصه لإنشاء فرع الجامعة على قطعة أرض بمساحة (١٥) فدانًا بمنطقة شارع على حميدة- علم الروم، مع التأكيد على الحاجة لافتتاح فرع لجامعة الأزهر بمطروح والإقبال الكبير لأبناء مطروح على التعليم الأزهرى مع إمكانية استقبال طلاب من دولة ليبيا الشقيقة.

- إنشاء مدينة سكنية

كما ناقش اللقاء مقترح إنشاء مدينة سكنية للطلاب، وكذلك استراحات أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق بين إدارة التخطيط العمرانى ومجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة الأملاك، وكذلك مقترح وضع تصور للكليات التى تحتاج إليها المحافظة في التخصصات التعليمية المختلفة، ما يوفر مزيدا من الكوادر البشرية لمواكبة جهود التنمية على أرض مطروح.

جانب من لقاء محافظ مطروح ووفد جامعة الأزهر

جانب من لقاء محافظ مطروح ووفد جامعة الأزهر

جانب من لقاء محافظ مطروح ووفد جامعة الأزهر

جانب من لقاء محافظ مطروح ووفد جامعة الأزهر