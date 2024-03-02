"تعليم مطروح": طالبة مدرسة الروضة الخاصة أول الجمهورية في حفظ القرآن

هنأ عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الطالبة فريدة محمد المغاوري، بمدرسة الروضة الخاصة الابتدائية، بعد تحقيقها إنجازا كبيرا في مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ليكون امتدادًا لسلسلة الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات المحافظة بالأنشطة التربوية بكافة نوعياتها خلال العام الدراسي الحالي.

_ الدور الإيجابي للأسرة

كما هنأ مدير المديرية أسرة الطالبة مثمنا مجهوداتهم ومؤكدا أه‍مية الدور الإيجابي للأسرة في تحقيق الطالبة لذلك الإنجاز غير المسبوق والمساهمة البارزة في ذلك بتوفير الأجواء المناسبة وتحفيزها على التميز العلمي والتفوق الدراسي.

وقدم شحاتة الشكر والتقدير ليسري مجاهد موجه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية وفريق العمل المعاون من موجهي المادة والمشرف على الطلاب، كذلك إدارة مدرسة الروضة الخاصة، وذلك عرفانا للجهد المتميز والأداء الفعال والعطاء الزاخر والذي توج بتحقيق الطالبة لذلك الانجاز الثقافي الديني.

_النماذج الطلابية

وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته البالغة بوجود مثل تلك النماذج الطلابية المشرفة من أبناء تعليم مطروح مؤكدا دعمه الكامل لكافة الموهوبين بجميع الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية.

وفي سياق آخر، كان قد تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق القافلة التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، بقاعتي العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة وقرية فوكة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، للاطمئنان علي توافر كافة الإمكانيات لتحقيق تلك القوافل للنجاح المنتظر والتي تأتي للمحافظة للعام الحادي عشر على التوالي.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن تلك القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة لمواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

ونصح إسماعيل جاتو وكيل المديريةـ أبنائه الطلاب بالالتزام والانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة.