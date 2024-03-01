الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

منطقة مطروح الأزهرية تحصد المركزين السادس والعاشر بمسابقة "الطالبة المثالية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصدت منطقة مطروح الأزهرية، المركزين السادس العاشر في مسابقة “الطالبة المثالية” على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت بمدينة الإسكندرية.

 الطالبتان الفائزتان

وفازت الطالبة إسراء مصطفي عبد النبي، الطالبة بمعهد فتيات مطروح النموذجي، على المركز السادس، بينما حصدت الطالبة ياسمين أيمن محمد، الطالبة بمعهد فتيات مطروح، على المركز العاشر، في المسابقة.

ومن جانبه هنأ الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومدير إدارة رعاية الطلاب حاتم النجار، الطالبتين الفائزتين وأسرتهن وإدارة المعهدين، علي جهودهم المبذولة للحصول علي مراكز مشرفة على مستوى الجمهورية، راجيًا للطالبتين وجميع طلاب المنطقة دوام التوفيق والنجاح والتنافس في العلم والأخلاق.

وفي سياق آخر، كان الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية قد تابع الثلاثاء الماضي، مبادرة "اقرأ لتستنير"، بمكتبة معهد مطروح الإبتدائي، بحضور مدير إدارة المكتبات أحمد الراشيدي، ومدير إدارة الوسائل التعليمية وأحمد عبدالباري، وعميد المعهد.

أهمية القراءة

والتقى عبدالعظيم، عددًا من تلاميذ المعهد، وتحدث معهم حول أهمية القراءة في اكتساب مهارات كثيرة مثل تدريب العقل والذاكرة، ومهارات التعبير عن الأفكار لغويًا وفكريًا والتحليل والنقد، وفك الرموز التي تجعل من صاحبها على قدر كبير من الفهم والوعي، وهذا بدوره يثمر إنتاجًا ثقافيًا ووعيًا اجتماعيًا ينهض بأي مجتمع.

 

تعزيز الوعي والثقافة

وفي نهاية اللقاء، أثنى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية على الجهود المبذولة من القائمين على تنفيذ المبادرة،  لتعزيز الوعي والثقافة في نفوس الطلاب وجعلها أسلوب حياة لتكريس المعرفة وبناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
منطقة مطروح الأزهرية المركزين السادس والعاشر مسابقة الطالبة المثالية أزهر مطروح مطروح

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