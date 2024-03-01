الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد معرض أهلًا رمضان (صور)

جانب من معرض أهلا
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح

أناب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، لتفقد معرض أهلًا رمضان خلف مديرية التموين بمدينة مرسى مطروح، مع إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

تفقد أجنحة معرض “أهلًا رمضان”

وتفقد  السكرتير العام أجنحة المعرض من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والمنظفات وغيرها تيسيرًا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز أمام المعرض للتيسير على المواطنين.

 فتح مزيد من المعارض

وأكد السكرتير العام ضرورة استمرارية وتوافر الأسعار بالأسعار المخفضة مع فتح مزيد من المعارض بمدن المحافظة والوصول إلى جميع المناطق للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم، موجهًا الشكر لجهود تنظيم المعرض تيسيرًا على أهالي مطروح بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والشركات المشاركة.

وفي السياق ذاته، كانت قد قالت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، إن مديرية التموين قامت بالاستعداد لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات بمدن ومراكز المحافظة الثمانى، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. 

 السلع التموينية

وأوضحت مساعد، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أنه في مجال السلع التموينية تم التنبيه على الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير كافة المقررات التموينية وتوزيعها على تجار التموين، وتلافي أي نقص في أي سلعة تموينية، وبشأن المعارض والمنافذ، يجري تجهيز المعرض اللوجيستي وتوفير كميات من الخصر والفاكهة والسلع الأساسية وسلع شهر رمضان وعرض كميات كبيرة منها بتخفيضات تصل إلى 20%. 

جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
جانب من معرض أهلا رمضان بمطروح
معرض أهلا رمضان مديرية التموين بمطروح استعدادا لإستقبال شهر رمضان شراء المستلزمات الغذائية مطروح

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