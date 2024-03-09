السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم على الطريق الدولي بالدقهلية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق قرية السلسول مركز بلقاس، أسفر عن مصرع شخص.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، ووجود متوفي

 انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وسيارة اسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم، اسفر عن مصرع جمال جمال عباس بسيوني، 52 عاما، مقيم قرية البغدادي مركز بلقاس

 تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل الطريق الدولى الساحلى الجثمان مشرحة المستشفى النيابة العامة

مواد متعلقة

بعد إصابة 8 أشخاص.. رفع آثار حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق الكريمات

مصرع ضابط فى حادث سير بطريق المنصورية اتجاه ميدان لبنان

الأكثر قراءة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاي متكلمتوش في حرمانية هذا السلوك"

الرئيس: ما عاتبتش حد فى أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

الرئيس: مفيش دولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان