مصرع شخص في حادث تصادم على الطريق الدولي بالدقهلية

وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق قرية السلسول مركز بلقاس، أسفر عن مصرع شخص.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، ووجود متوفي

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وسيارة اسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم، اسفر عن مصرع جمال جمال عباس بسيوني، 52 عاما، مقيم قرية البغدادي مركز بلقاس

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.