تفاصيل فعاليات دورة "الأزمات والكوارث" لأعضاء أندية التطوع المجموعة الثانية بالدقهلية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، وبالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب"، اليوم الأربعاء، تنفيذ فعاليات اليوم الثاني من دورة " الازمات والكوارث" بمقر جمعية الهلال الأحمر بالدقهلية، للمجموعة الثانية من أعضاء أندية التطوع بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الدورة التدريبية

أدار فعاليات الدورة التدريبية محمد السواح مدرب إسعافات أولية وأخصائي دعم نفسي، وأحمد عبد البديع صيدلي وَمدرب اسعافات أولية بجمعية الهلال الأحمر المصري بالدقهلية، وإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وحضور نهي المنجي منسق أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وتضمنت فعاليات التدريب اليوم خدمة الدعم النفسي والاجتماعي للمصاب، وتعريف دعم الأقران والاحتياج النفسي للمصاب وتدريب التأسيس للمياه والأصحاح والنهوض بالنظافة، Wash foundation course، وتعريف الإغاثة والكوارث عند المخيمات والروابط الأسرية الخاصة الإغاثة وإعادة الروابط الأسرية، restrong family links، كما تضمنت الدورة التدريبية مشاركة واسعة من الشباب المهتمين بتطوير مهاراتهم، وتقسيمهم الي مجموعات للتعرف على أساسيات الدورة التدريبية.

الجدير بالذكر، أن هذه الدورة التدريبية للمجموعة الثانية، والتي تعد من ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية التي ستعقد ضمن خطة أندية التطوع لهذا العام، حيث سيتم تنظيم مزيد من الدورات وورش العمل لتمكين الشباب من المساهمة في تنمية المجتمع والتعامل مع الأوضاع الطارئة.

هذا ويستفيد من التدريب 50 شابا وفتاة من المتميزين من أعضاء أندية التطوع على مستوى الدقهلية، كمجموعة ثانية، وتجري عملية التدريب بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري بالدقهلية، حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الجهة المختصة بالحضور والمشاركة في الدورة التدريبية.

يأتي تنفيذ فعاليات دورة الأزمات والكوارث المجموعة الثانية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ونهي المنجي منسق أندية التطوع بالمديرية.

IMG-20240508-WA0072