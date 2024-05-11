السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شون وصوامع الدقهلية تستقبل 221 ألف طن قمح

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بإشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 221 ألفا و335 طنا اسقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتى الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الماضي.
 

وكان محافظ الدقهلية أصدر عدة  توجيهات للأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بشأن استقبال توريد محصول القمح موسم 2024.
 

وأوضح "مختار" أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم 252292 فدانا والمتوقع توريده 400 ألف طن بالدقهلية، قائلا إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة بسعة تخزينية 289 ألف طن، موضحا أن أسعار التوريد 2000 جنيه لإردب القمح درجة 23 ونصف و1950 جنيها لإردب القمح 23 درجة و1900 جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.
 

هذا وقد تضمنت توجيهات "مختار" التاكيد  علي ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج.

 

وأشار "مختار" إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

 

ولفت إلى أنه في حال خروج أى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد على عدم استلام اقماح مستوردة أو متبقية من العام الماضي.
 

وأكد تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية محصول القمح موسم 2024 محافظة الدقهلية

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