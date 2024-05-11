"تعانى مرضًا نفسيًا".. ضبط حاصلة على ليسانس حقوق تلقى الحجارة على السيارات بالشارع

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية، من ضبط حاصلة على ليسانس حقوق بعد قيامها بإلقاء الحجارة على السيارات بالشارع، وتحطيم الزجاج الأمامي لعدد من السيارات وبالفحص تبين معاناتها من مرض نفسي بعد وفاة والديها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من "ياسين.ك.ا.ا"، 38 عامًا، صاحب سوبر ماركت، ومقيم قرية أشمون الرمان دائرة المركز، و"فاروق.و.ف"، 22 عامًا، طالب، ومقيم بندر دكرنس، وجود تلفيات بالسيارات خاصتهم حال توقفها بشارع العروبة بندر دكرنس، بكسر الزجاج الأمامي، للسيارة ملك الأول رقم "ع. ف. ي 3964" ملاكي ماركة شيفرولية، والسيارة ملك الثاني رقم "د. ن. ط 4586" ملاكي ماركة كيا سيراتو.

بالفحص تبين قيام المدعوة "خلود.ش..ع"، 34 عامًا، حاصلة على ليسانس حقوق ومقيمة بندر دكرنس بإلقاء الحجارة على السيارات وإحداث تلفيات زجاجها الأمامي، وبالمعاينة تبين وجود كسر بزجاج السيارات المبلغ أصحابها بالواقعة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهمة، وبمواجهتها هزت ببعض العبارات غير المفهومة وتبين معاناتها من مرض نفسي بعد وفاة والديها ومعاناة أشقائها من مرض نفسي ويتجولون بالشوارع والميادين لاستجداء المارة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.