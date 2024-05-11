ضبط عاطل بتهمة ابتزاز سيدة بقرية كوم النور بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، من ضبط عاطل بقرية كوم النور مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد قيامه بابتزاز سيدة مقيمة بذات القرية وإرسال بعض مقاطع الفيديو والصور الخاصة بها، وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حال عدم قيامها بإقامة علاقة جنسية معها وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمأمور مركز شرطة ميت غمر بقيام "نادية.ح.م.غ"،27 عامان ومقيمة قرية كوم النور دارة المركز بتحرير بلاغ تتهم فيه "محمد.ي.م.ح"،27 عاما، بدون عمل ومقيم بذات القرية بإرسال رسائل لها تتضمن مقطع فيديو وصور خاصة بها وعبارات سب وقذف وطلب إقامة علاقة جنسية معها مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم ويفحصه عثر على دلائل ارتكابه الواقعة.

بمواجهته بما نسب إليه من اتهامات اعترف بارتكابه الواقعة وابتزازه للمجني عليها مقابل إقامة علاقة جنسية معها، وحرر عن ذلك المحضر رقم 8140 لسنة 2024 جنح مركز ميت غمر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.