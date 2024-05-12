الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 420 طن قمامة و40 طن أتربة و70 طن مخلفات صلبة بالدقهلية

الدقهلية
الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية، بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

 وقال محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 420 طن قمامة و40 طن أتربة، و70 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة، من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

تفاصيل الحملة
 

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة تمت بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز، ومحمد فارس بجهاز النظافة.

 وأشار رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركز المنصورة حيث تم رفع كفاءة النظافة العامة بحديقة عروس النيل وشجرة الدر وري الحدائق المفتوحة بشارع الجيش، وتم غسيل ونظافة ميدان رمسيس وتشغيل سيارات الكنس بشارع الجيش وسعد زغلول وقناة السويس وتم ترميم الأرصفة بمحيط مديرية الصحة بالدقهلية.

 توجيه بالصيانة المستمرة للحدائق العامة

 واستمرت أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة، وشوارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء  ومحمد فتحي وسوق ستوتة وسكة سندوب ومنطقة سندوب والمجزر والترعة.
وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع ، والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مدينه المنصوره اعمال الحملة المكبرة للنظافة

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