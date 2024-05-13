الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفاصيل فعاليات برنامج وعى التدريبي للرائدات الاجتماعيات بمحافظة الدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

واصل برنامج وعى للتنمية المجتمعية تدريب الرائدات الاجتماعيات على مستوى محافظة الدقهلية بقاعات المديرية في إطار خطه وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق بين برنامج وعى للتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة لشئون المرأة للرفع كفاءة الرائدات الاجتماعيات وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتحت إشراف وريادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.

وعقد البرنامج التدريبات المتخصصة للرائدات بتنفيذ الدورة رقم 21 و22 اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/5/2024 حتى يوم الخميس الموافق 16/5/2024 مستهدفين تدريب 70 بهدف رفع كفاءة وقدرات الرائدات ومدهم بجميع المعلومات والقضايا والمحاور  التى يتناولها برنامج وعى.

جاء ذلك بحضور دكتور وائل أحمد عبد العزيز مدير المديرية ومتابعي الوزارة أماني صلاح وقام بالتدريب فريق عمل إدارة شئون المرأة المسئولين عن الرائدات الاجتماعيات على مستوى المديرية بدرين السيد، أميرة فوزي، ونجلاء موافي إخصائي بإدارة الأسرة والطفولة، عنايات رئيس قسم شئون المرأة بأجا وسوف تستمر التدريبات طبقا للخطة الموضوعة لحين الانتهاء من تدريب الرائدات على مستوى المحافظة.

وسبق أن أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قامت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15000، معبرة عن تقديرها للدور المهم والكبير الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الفئات والأسر المستهدفة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يقمن برفع وعى الأسر بأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدفها الوزارة من خلال أنشطة وحملات برنامج"وعى" للتنمية المجتمعية.

برنامج وعي للتنمية المجتمعية تدريب الرائدات الاجتماعيات الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي وزير التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ويعد سندًا وظهيرًا لكل مؤسسات الدولة

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

أحمد الشيخ يفتح النار على حسام حسن بسبب تصريحاته.. ماذا قال؟

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة ويكشف عن مشروع أرباحه قد تفوق دخل السياحة

صدمة فى تل أبيب.. تقارير عبرية: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية «كارثة لإسرائيل»

تم تبكيرها لتقفيل السنة المالية.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟