تفاصيل فعاليات برنامج وعى التدريبي للرائدات الاجتماعيات بمحافظة الدقهلية

واصل برنامج وعى للتنمية المجتمعية تدريب الرائدات الاجتماعيات على مستوى محافظة الدقهلية بقاعات المديرية في إطار خطه وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق بين برنامج وعى للتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة لشئون المرأة للرفع كفاءة الرائدات الاجتماعيات وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتحت إشراف وريادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.

وعقد البرنامج التدريبات المتخصصة للرائدات بتنفيذ الدورة رقم 21 و22 اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/5/2024 حتى يوم الخميس الموافق 16/5/2024 مستهدفين تدريب 70 بهدف رفع كفاءة وقدرات الرائدات ومدهم بجميع المعلومات والقضايا والمحاور التى يتناولها برنامج وعى.

جاء ذلك بحضور دكتور وائل أحمد عبد العزيز مدير المديرية ومتابعي الوزارة أماني صلاح وقام بالتدريب فريق عمل إدارة شئون المرأة المسئولين عن الرائدات الاجتماعيات على مستوى المديرية بدرين السيد، أميرة فوزي، ونجلاء موافي إخصائي بإدارة الأسرة والطفولة، عنايات رئيس قسم شئون المرأة بأجا وسوف تستمر التدريبات طبقا للخطة الموضوعة لحين الانتهاء من تدريب الرائدات على مستوى المحافظة.

وسبق أن أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قامت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15000، معبرة عن تقديرها للدور المهم والكبير الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الفئات والأسر المستهدفة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يقمن برفع وعى الأسر بأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدفها الوزارة من خلال أنشطة وحملات برنامج"وعى" للتنمية المجتمعية.