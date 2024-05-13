الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنصورة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب، اليوم الإثنين، حملة موسعة بالتنسيق مع مديريتي الصحة، والطب البيطرى، لمتابعة توفير السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وقاد الحملة الهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، وفريق العمل المشكل من خالد فتحى من التنمية الاقتصادية، وسامح شفيق من التموين، وأحمد يحيى من الصحة، ويسرى كسبة من إدارة البيئة بحى غرب.

وقد تمكنت الحملة التي استهدفت المنشآت التجارية بمنطقة مدينة مبارك من إعدام ٨ لترات عصير، ١٢ قطعة جاتوه، ٢٠ قطعة كيك لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تم تحرير ٤ محاضر عدم توافر شهادات صحية.

فيما أشار رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يوميًا على المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار، وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين.

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رئاسة حى غرب المنصورة حى غرب المنصورة المنصورة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب

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