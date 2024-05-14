الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مخابز الدقهلية تعلن توفير خدمات مميزة لذوى الاحتياجات الخاصة

محمد فوزي
محمد فوزي

قال محمد فوزى عطية رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالدقهلية إن الشعبة بدأت فى تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يُعانون من إعاقة تُمنعهم من القيام بأنشطتهم اليومية من المترددين على المخابز للتقليل من عنائهم.
 

وأضاف أنه سيتم إقامة منحدرات أمام منافذ توزيع الخبز عبارة عن سطوح تربط بين سطحين ذى منسوبين مختلفين، تستعمل المنحدرات من قبل ذوى الاعاقة الحركية والبصرية وكبار السن والأطفال وتسهل حركة مستعملي الكراسى المتحركة وتزويد الجدران الجانبية والخلفية للصاعدة بمتكات أفقية لتساعد ذوى الإعاقة من مستعملى العكازات الطبية وسيتم مخاطبة أصحاب المخابز بذلك.
 

وأكد رئيس شعبة المخابز أن الدولة تشهد فى عهد الرئيس السيسي دورا كبيرا فى دعم  ذوى الهمم من تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مكاتب تأهيل في المحافظات من أجل تلبية احتياجاتهم ودمجهم في التعليم وتخصيص اماكن بالمصالح الحكوميه لهم لتقديم الخدمه وتنفيذ مبادرات وأنشطة علمية على مستوى مصرحتى دمجهم فى الحياه السياسية ووجودهم فى مجلس النواب والشيوخ واهتمام رئيس الجمهورية بهم شخصيا.

 

تفاصيل تجهيزات “حياة كريمة” للمدارس" اليابانية " ببني عبيد

استقبل أشرف الغرباوي مدير عام إدارة بني عبيد التعليمية الاثاث والأدوات والأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمدارس  "اليابانية " التابعة للإدارة من وزارة التربية والتعليم ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية فى إطار التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والوزارة من أجل حياه أفضل للنهوض بالعملية التعليمية ولتنمية مهارات الطلبه والطالبات فكريًا وعلميًا وأخلاقيًا بشكل يليق بأولادنا
 

تم استلام الأثاث الخاص بالمدارس القائمة " اليابانية " التابعين لإدارة بني عبيد، وهى مدرسة محمد عبد العال اسماعيل للتعليم الاساسي بميت فارس ومدرسة الديسة للتعليم الاساسي بقرية الديسة  ومدرسة عبد الرحمن مجاهد الابتدائية بغازي مصبح حتي يكونوا مدارس حكومية بمواصفات أوروبية والتي تم ترشيحها من قبل مؤسسة حياة كريمه للعمل تحت مظلة  المدارس المصرية اليابانية( المدارس القائمة- المكون الثاني لمشروع المدارس المصرية اليابانية).

 

من جانبه، قدم " الغرباوي " الشكر للمهندس محمد سامي المنسق العام للمبادرة بالمحافظة، المهندس أحمد سامي منسق مركز بني عبيد وجميع القيادات بمؤسسة حياة كريمة عامة.

محمد فوزي رئيس شعبة المخابز الغرفة التجارية الدقهلية عضو الشعبة العامة

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