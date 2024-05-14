الثلاثاء 14 مايو 2024
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محافظات

تخفيض ضغط المياه 12 ساعة في 5 مناطق بالدقهلية غدا

ايمن مختار
ايمن مختار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تخفيض ضغوط المياه غد الأربعاء بنطاق عدد من المراكز والمدن من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 4 عصرا من ذات اليوم، لتفيذ أعمال تطهير مروقات المحطة القديمة بمرفق مياة ميت فارس ببني عبيد. 

 المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه

وأوضح تقرير عن شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه هي مركز ومدينة بني عبيد وجزء من مركز المنصورة وجزء من مركز دكرنس وجزء من مركز تمى الأمديد وعرب زيدان بمركز المنزلة.

وتقرر قيام رؤساء الوحدات المحلية المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة في كل من مراكز ومدن بني عبيد والمنصورة ودكرنس وتمى الأمديد والمنزلة بالتنسيق مع مسئولى قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كل في نطاقه لسرعة العمل وإنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى بضغوطها المعتادة، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مع ضرورة التأكد من أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ الأعمال المشار إليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق المراكز والمدن المشار إليها والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياه وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز في نطاقها، لضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التطهيرالمشار إليها بمروقات المحطة القديمة بمرفق مياة ميت فارس ببني عبيد.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية تخفيض ضغوط المياه مياة ميت فارس

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