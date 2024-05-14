الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المؤبد للمتهمين بقتل مسن لخلاف على قطعة أرض في الدقهلية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات المنصورة، بالحبس المؤبد للمتهمين الأربعة الذين قتلوا مسنا وأصابوا ابنه، بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية لخلاف على قطعة أرض.

تفاصيل الجلسة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف، وذلك في القضية رقم 11230 لسنة 2023 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 2246 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان قد أحال المستشار محمد هاشم - المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية كلا من محسن علي محمد السيد الطنطاوي، محبوس. السن ۲۹. فلاح. ومقيم عزبة العوضي - دكرنس، ومحمد علي محمد السيد الطنطاوي هارب، علي محمد السيد الطنطاوي هارب، أحمد محمد السيد الطنطاوى هارب، إلى محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 18909 لسنة 2023 جنایات دكرنس المقيدة برقم 2585 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وفي يوم 2022-10-24 بدائرة مركز دكرنس بالدقهلية، قتلوا المجنى عليه “أحمد رمضان محمد يونس”، عمدًا مع سبق الإصرار  بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض "سلاح ناري - بندقية خرطوش - أسلحة بيضاء وأدوات - سكين - شوم"، وما إن ظفروا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه من السلاح الناري إحرازه فاستقر بالبطن من الجانب الأيمن، وعاجله باقي المتهمين بالضرب بالأسلحة البيضاء والأدوات آنفة البيان والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

إصابة شخصين في حادث تصادم

أصيب شخصين في حادث تصادم موتوسيكل بتروسيكل على طريق الزهايزه بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطارا من مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث تصادم على طريق الزهايره بالسنبلاوين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه كلا من: ابراهيم محمد محمد، 16 سنة بجرح متهتك بالصدر وكسر مفتوح بالعدد الأيسر وجرح بالرقبة والفك الأيسر ومحمد هاني محمد، 15 سنة بجرح قطع باليد اليسري وكدمات سطحيه بالقدم اليمنى وتم نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين.

محكمة جنايات المنصورة المنصورة الحبس المؤبد قرية ميت طريف

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