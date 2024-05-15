اليوم.. "جنايات المنصورة" تنظر محاكمة تاجر مواشى قتل شقيقه

تنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، محاكمة تاجر مواشي قتل شقيقه لخلاف على الميراث في الدقهلية.

تعقد الجلسة في جنايات المنصورة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على المتهم بقتل شقيقه دهسا بسيارته أثناء عودته من العمل، لخلاف على الميراث.

أخ يتخلص من شقيقة



وشهدت محافظة الدقهلية تخلص أخ من شقيقه بمدينة دكرنس بدهسه بسيارته لخلافات بينهما على الميراث.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى طوارئ المنصورة، محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، بالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات وامرت النيابة بسرعة ضبط المتهم.