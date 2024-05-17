انطلاق قافلة المواد الغذائية لجامعة المنصورة المتكاملة المتجهة لحلايب وشلاتين

انطلق الفريق الأول وقافلة المواد الغذائية والتموينية لقافلة جامعة المنصورة المتكاملة “جسور الخير-21”، الخميس، والمتجهة لحلايب وشلاتين وأبورماد، خلال الفترة من 17-21 مايو 2024 م، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء عمرو الحنفى محافظ البحر الأحمر، واللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وحياة كريمة ومحافظة البحر الأحمر، وجميع الجهات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.



وتضم القافلة المتكاملة تخصصات: قافلة طبية، بيطرية، زراعية، توعوية، رياضية، تجهيزات غذائية، قافلة منح تعليمية.



وقال الدكتور شريف يوسف خاطر، إن القافلة المتكاملة تأتى في إطار المبادرات الرئاسية لتنمية التكافل بالدولة المصرية، وفى إطار تفعيل دور جامعة المنصورة في خدمة المجتمع، وأن تكون فاعل ومتفاعل في الجمهورية الجديدة.

كما أكد على أهمية دور القوافل المتكاملة في دعم وصول الخدمات المختلفة للأهالي في الأماكن النائية وخاصة المناطق الحدودية.



وأشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن القافلة المتكاملة تضم 54 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، كما تضم القافلة الطبية عدد 37 طبيب، من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من مختلف التخصصات.



وأوضح أن قافلة المواد الغذائية والتموينية هي الأكبر من نوعها حيث تتكون من 17 طن أرز - 17 طن دقيق - 25 طن مكرونة - 50 كرتونة بلح - طن فراخ - 100 كرتونة مواد غذائية - طن ملابس جاهزة.



وتضم القافلة الطبية عدد كبير من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية.

عقد الملتقى العلمي الأول لكلية الهندسة بعنوان TechnVision



ونظمت كلية الهندسة جامعة المنصورة الملتقى العلمي الأول للكلية بعنوان “TechnVision”، بالتعاون مع فريق اللجنة العلمية، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور إيهاب عبد الحي - مدير برامج كلية الهندسة والمشرف على فريق اللجنة العلمية بكلية الهندسة (ESA).

وتناول العديد من الموضوعات المختلفة في المجالات الهندسية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة والاستخدامات العملية لها في الحياة مثل التكنولوجيا في مجال البناء والتشييد والهندسة الطبية والميكاترونكس والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وبمشاركة خبراء في سوق العمل من شتى المجالات.

IMG-20240516-WA0023

IMG-20240516-WA0025