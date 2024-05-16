"تمريض المنصورة" تعقد اختبارات المهارات الإكلينيكية لطلاب المستوى الأول

عقدت كلية التمريض جامعة المنصورة، اختبارات المهارات الإكلينيكية لمقرر أساسيات (٢) لطلاب المستوى الأول بالكلية خلال أمس الأربعاء واليوم الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض.

حيث تم توزيع الطلاب على مجموعات صغيرة خلال اليومين حتى يتم التقييم بطريقة بفعالة وذات نتائج مجدية حيث تعتبر اختبارات المهارات الإكلينيكية جزءًا أساسيًا من تكوين الطلاب وتأهيلهم لمهنة التمريض، وتساعد في تقييم قدرة الطلاب على تطبيق المعرفة الإكلينيكية في السياق السريري من خلال طرح بعض الحالات الإكلينيكية ويقوم الطالب بالتعامل معها طبقا لما تدربوا عليه خلال دراسته العملية، كما تساعد على إكساب الطلاب الثقة في قدراتهم ومهاراتهم وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ القرارات الصحيحة.

وتفقدت الدكتوره رئيفة علام، المعامل للتأكد من هدوء المعامل وتطبيق النظام والترتيب، وحُسن سير وانضباط الاختبارات، وأكدت خلال جولتها التفقدية على أن جميع معامل الكلية مجهزة على أعلى مستوى لخريج متميز ينافس في سوق العمل.

انطلاق قافلة المواد الغذائية لقافلة جامعة المنصورة المتكاملة

انطلق اليوم الخميس الفريق الأول وقافلة المواد الغذائية والتموينية لقافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد، خلال الفترة من 17-21 مايو 2024 م،تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اللواء عمرو الحنفى محافظ البحر الأحمر، اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وحياة كريمة ومحافظة البحر الأحمر، وجميع الجهات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر

وتضم القافلة المتكاملة تخصصات: قافلة طبية، بيطرية، زراعية، توعوية، رياضية، تجهيزات غذائية، قافلة منح تعليمية.

وقال الدكتور شريف يوسف خاطر إن القافلة المتكاملة تأتى في إطار المبادرات الرئاسية لتنمية التكافل بالدولة المصرية، وفى إطار تفعيل دور جامعة المنصورة في خدمة المجتمع، وأن تكون فاعل ومتفاعل في الجمهورية الجديدة.

كما أكد على أهمية دور القوافل المتكاملة في دعم وصول الخدمات المختلفة للأهالي في الأماكن النائية وخاصة المناطق الحدودية.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم، أن القافلة المتكاملة تضم 54 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، كما تضم القافلة الطبية عدد 37 طبيب، من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من مختلف التخصصات.

وأوضح بأن قافلة المواد الغذائية والتموينية هي الأكبر من نوعها حيث تتكون من 17 طن أرز - 17 طن دقيق - 25 طن مكرونة - 50 كرتونة بلح - طن فراخ - 100 كرتونة مواد غذائية - طن ملابس جاهزة، وتضم القافلة الطبية عدد كبير من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية.

اختبارات المهارات الإكلينيكية

اختبارات المهارات الإكلينيكية

اختبارات المهارات الإكلينيكية

اختبارات المهارات الإكلينيكية