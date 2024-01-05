الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا بسداسية ويبلغ دور الثمانية بكأس إيطاليا

يوفنتوس وساليرنيتانا
يوفنتوس وساليرنيتانا

بلغ يوفنتوس دور الثمانية من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك عقب اكتساح ضيفه ساليرنيتانا 6 /1، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم ساليرنيتانا في الدقيقة الأولى عن طريق شوكوبوكيم إيكوميسي، وأدرك يوفنتوس التعادل في الدقيقة 12 عن طريق فابيو ميرتي.

وفي الدقيقة 35 أضاف أندريه كامبياسو الهدف الثاني ليوفنتوس، فيما سجل دانييلي روجاني الهدف الثالث في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 75 سجل ديلان برون لاعب ساليرنيتانا هدف يوفنتوس الرابع بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل كينان يلدز الهدف الخامس في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تيموثي وايا الهدف السادس ليوفنتوس.

وسيواجه يوفنتوس في الدور المقبل فريق فروسينوني، والذي بلغ دور الثمانية بفوزه الكبير على نابولي 4 / صفر في دور الستة عشر.

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يوفنتوس يحاول العودة والتركيز في الدوري يقربه من المنافسة للرمق الأخير

عاد اليوفي للمنافسة على بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم بشكل مميز مع تشكيلة من عناصر الشباب والخبرة، بعدما غاب عن المشهد في الثلاث سنوات الماضية التي توج فيها إنتر، ميلان ونابولي باللقب.

وما قد يجعل اليوفي يواصل المنافسة للرمق الأخير هو التركيز فقط في بطولة الدوري، حيث لا يشارك الفريق في أي بطولات أوروبية مما يجعل لاعبيه جاهزين بدنيًا طيلة الوقت للدوري.

ويمتلك اليوفي ميزة هذا الموسم إنه يستيطع الفوز في أغلب المباريات التي لا يكون فيها جيد بمجرد الحصول على 3 نقاط.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق نقطتين فقط.

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