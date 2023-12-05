ملامح البطل 3.. يوفنتوس يحاول العودة وإنتر يتصدر المشهد

واصل إنتر صدارته للدوري الإيطالي قبل أسابيع قليلة من نهاية الدور الأول ووضع نفسه بقوة كأقوى المرشحين للقب هذا الموسم.

النيراتزوري يدخل بقوة كبيرة هذا الموسم ويتصدر منذ الأسابيع الأولى بطولة الدوري، وبات صاحب المستوى الثابث ونحن على مشارف انتهاء النصف الأول من الموسم.

ويتصدر إنتر المسابقة بعد 14 جولة وبفارق نقطتين عن الوصيف يوفنتوس وبفارق ست نقاط عن ميلان الثالث.

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ثبات المستوى يضمن للإنتر الحسم مبكرًا

هزيمة وحيدة و11 انتصار وتعادلين هما حصيلة إنتر حتى هذه اللحظة في الدوري، وهو أفضل معدل له في السنوات الماضية.

ما يميز إنتر هذا الموسم هو ثبات المستوى وحسم المواجهات مع الكبار مما جعله يتصدر الجدول وبفارق نقطتين.

ولدى إنتر فرصة ذهبية للابتعاد بالصدارة مع انتهاء الدور الأول، حيث يواجه أودينيزي، لاتسيو وليتشي قبل نهاية الدور الأول وهي مباريات سهلة نسبيًا، بجانب ذلك أقرب ملاحقيه يوفنتوس قد يقع أمام نابولي الجولة المقبلة، وحال خسارته يتسع الفارق لإنتر أكثر.

يوفنتوس يحاول العودة والتركيز في الدوري يقربه من المنافسة للرمق الأخير

عاد اليوفي للمنافسة هذا الموسم بشكل مميز مع تشكيلة من عناصر الشباب والخبرة، بعدما غاب عن المشهد في الثلاث سنوات الماضية التي توج فيها إنتر، ميلان ونابولي باللقب.

وما قد يجعل اليوفي يواصل المنافسة للرمق الأخير هو التركيز فقط في بطولة الدوري حيث لا يشارك الفريق في أي بطولات أوروبية مما يجعل لاعبيه جاهزين بدنيًا طيلة الوقت للدوري.

ويمتلك اليوفي ميزة هذا الموسم إنه يستيطع الفوز في أغلب المباريات التي لا يكون فيها جيد بمجرد الحصول على 3 نقاط.