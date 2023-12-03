الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ملامح البطل 1.. أرسنال يناطح السيتي وليفربول قبل نهاية الدور الأول

أرسنال
أرسنال

يشتعل الدوري الإنجليزي قبل 3 جولات من نهاية الدور الأول لموسم 2023-2024، في المنافسة على صدارة الترتيب.

أرسنال وبعد مرور 14 جولة حافظ على صدارته برصيد 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

صراع كبير يشهده البريميرليج هذا الموسم حيث نجد فوارق النقاط قبل نهاية الدور الأول قليلة بين المراكز الخمس الأولى.

ترتيب البريميرليج

فرصة متساوية للصدارة

عند مشاهدة الثلاث جولات المتبقية على الدور الأول قد نشهد فرص متساوية للثلاثي الأقرب للمنافسة وهو أرسنال، السيتي، وليفربول.

أرسنال يلعب في الجولات المقبلة مع لوتون تاون، أستون فيلا وبرايتون وعمليًا تبدو أول مواجهة محسومة للجانرز بينما ستكون مواجهة فيلا قوية.

ويختتم الدوري الجانرز بمواجهة برايتون على ملعبه ونظرًا لتفاوت مستوى الأخير قد يخطف أرسنال الفوز وإذا تمكن من حسم الثلاث مواجهات ينهي الدور متصدر.

أما السيتي تبدو حظوظه أيضًا قوية حيث يلعب اليوم مع توتنهام في لقاء صعب، ثم يواجه في الثلاث جولات المتبقية أستون فيلا، لوتون تاون وكريستال بالاس.

ويأمل السيتي في تعثر محتمل أو تعادل واحد لأرسنال في لقاءاته للانقضاض على الصدارة إذا حقق المكسب في هذه المباريات.

أما ليفربول تبدو حظوظه أوفر في خطف صدارة من الممكن أن تحدث إذا تعثر السيتي أو أرسنال حيث يواجه شيفيلد يونايتد الأخير، كريستال بالاس وأخيرًا مانشستر يونايتد المتذبذب.

تعلم الدرس

الملامح الأولية للموسم الماضي كانت قريبة للغاية من أرسنال الذي تتشابه في الموسم الحالي، بعدما قدم أداء قوي وأنهى متصدر الدور الأول.

ورغم عدم بدايته القوية مثلما العام الماضي إلا أن أرسنال استغل تعثرات ليفربول والسيتي وتصدر الدوري وبفارق نقطة عن السيتي إذا حقق الثنائي الفوز في لقاءاتهما.

لكن الدرس الذي يجب أن يتعلمه أرسنال هو مجاراة السيتي الذي يتحول في السنوات الماضية لفريق آخر بالدور الثاني.

عندما اقترب السيتي أكثر وأكثر من أرسنال بدأ الأخير في الوقوع حتى جاء لقاء القمة بينهما الذي أعاد السيتي للصدارة ثم انطلق الأخير.

إذا أراد السيتي مشوار النفس الطويل عليه عدم الوقوع والفوز بكل تأكيد على منافسيه.

ليفربول بذكريات الماضي

الريدز بذكريات موسم 2018 يسير بشكل رائع في الدوري ويعرف كيف يحصد النقاط خارج وداخل أرضه.

ولن يكون هذا الموسم ليفربول سهل الميراث حيث رغم أداءه السئ في بعض اللقاءات لكنه يحقق المطلوب بتحقيق الثلاث نقاط.

بالتأكيد إذا استمر الريدز على هذا المنوال مع حسم مباريات القمة سيكون منافس شرس حتى النهاية.

الدورى الانجليزى ارسنال السيتى ليفربول البريميرليج

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 والقنوات الناقلة

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