الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناةbeIN Sports HD 1 

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ويسعى نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لقيادة فريقه نحو مواصلة نغمة الانتصارات، أملًا في الاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وعلى الصعيد المحلي، فقد وقع فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي مع مانشستر سيتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق فولهام في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وأرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد فريق فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

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