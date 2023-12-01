الدورى الأوروبى.. صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول للفوز على لاسك برباعية

قاد نجمنا المصري محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

تقدم لويس دياز لصالح ليفربول في الدقيقة 12 قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وتمكن صلاح من إضافة الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يختتم جاكبو رباعية الريدز مسجلًا الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

ارتفع رصيد ليفربول عند 12 نقطة في صدارة المجموعة وقبع لاسك لينز في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

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أحداث الشوط الأول

ليفربول بدأ الشوط الأول بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك الفريق النمساوي.

وشهدت الدقيقة الثامنة، ركلة ركنية أولى لليفربول على يسار مرمى لاسك، نفذها هارفي إليوت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بقبضة اليد إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 11، هدف محقق ضائع لليفربول بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية وصلت بالنهاية لكودي جاكبو المتمركز في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد الكرة بشكل سئ بعيدا عن المرمى.

وتمكن لويس دياز من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها “دياز” برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط، من هجمة منظمة من لاعبي ليفربول استغلها محمد صلاح في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى ثم مرر الكرة لزميله كودي جاكبو الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

تسديدة قوية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من داخل يمين منطقة جزاء لاسك مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ليفربول كاد أن يضيف ثالث الأهداف في الدقيقة 32 من تسديدة صاروخية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

تسديدة أرضية قوية عن طريق جو جوميز لاعب ليفربول من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

أحداث الشوط الثاني

فريق ليفربول استمر في ضغطه خلال الشوط الثاني على أمل مضاعفة التسجيل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد عرقلة لكودي جاكبو داخل منطقة الجزاء من الحارس توبياس لوال.

تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد صلاح بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى اكتفى الحارس توبياس لوال بمراقبتها.

وفي الدقيقة 55، أرضية قوية عن طريق كودي جاكبو لاعب ليفربول من خارج حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس توبياس لوال.

وأضاع ليفربول فرصة هدف بعد تسديدة قوية عن طريق داروين نونيز من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس توبياس لوال ببراعة وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 78 محاولة هجومية خطيرة للاسك بتسديدة قوية عن طريق موزيس أسور من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس كاومين كيلير ببراعة وأنقذ مرماه.

وتمكن جاكبو من اختتام الرباعية ومهرجان الأهداف بعد تمريرة بينية عن طريق ترينت ارنولد تجاه زميله كودي جاكبو المتمركز دون رقابة دفاعية داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.