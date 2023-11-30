الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. صلاح يصنع الهدف الثاني لـ ليفربول أمام لاسك النمساوي

جاكبو لحظة الهدف
جاكبو لحظة الهدف الثاني من صناعة صلاح

ساهم النجم المصري محمد صلاح، في تقدم ليفربول على لاسك النمساوي بهدفين دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدفي لويس دياز وكودي جاكبو في الدقيقتين 12 و15.

اقرأ أيضا.. الدوري الأوروبي.. صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام لاسك النمساوي

أحداث الشوط الأول

ليفربول بدأ الشوط الأول بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك الفريق النمساوي.

وشهدت الدقيقة الثامنة، ركلة ركنية أولى لليفربول على يسار مرمى لاسك، نفذها هارفي إليوت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بقبضة اليد إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 11، هدف محقق ضائع لليفربول بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية وصلت بالنهاية لكودي جاكبو المتمركز في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد الكرة بشكل سئ بعيدا عن المرمى.

وتمكن لويس دياز من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها “دياز” برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط، من هجمة منظمة من لاعبي ليفربول استغلها محمد صلاح في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى ثم مرر الكرة لزميله كودي جاكبو الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

تسديدة قوية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من داخل يمين منطقة جزاء لاسك مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ليفربول كاد أن يضيف ثالث الأهداف في الدقيقة 32 من تسديدة صاروخية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

تسديدة أرضية قوية عن طريق جو جوميز لاعب ليفربول من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.
 

محمد صلاح ليفربول لاسك النمساوي الدوري الاوروبي مباراة ليفربول ولاسك لينز

مواد متعلقة

الدوري الأوروبي.. صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام لاسك النمساوي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي.. محمد صلاح احتياطيًا

الأكثر قراءة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

مديرة صندوق النقد الدولى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى ومرونته وصموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم