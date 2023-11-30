الشوط الأول.. صلاح يصنع الهدف الثاني لـ ليفربول أمام لاسك النمساوي

ساهم النجم المصري محمد صلاح، في تقدم ليفربول على لاسك النمساوي بهدفين دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدفي لويس دياز وكودي جاكبو في الدقيقتين 12 و15.

اقرأ أيضا.. الدوري الأوروبي.. صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام لاسك النمساوي

أحداث الشوط الأول

ليفربول بدأ الشوط الأول بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك الفريق النمساوي.

وشهدت الدقيقة الثامنة، ركلة ركنية أولى لليفربول على يسار مرمى لاسك، نفذها هارفي إليوت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بقبضة اليد إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 11، هدف محقق ضائع لليفربول بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية وصلت بالنهاية لكودي جاكبو المتمركز في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد الكرة بشكل سئ بعيدا عن المرمى.

وتمكن لويس دياز من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها “دياز” برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط، من هجمة منظمة من لاعبي ليفربول استغلها محمد صلاح في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى ثم مرر الكرة لزميله كودي جاكبو الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

تسديدة قوية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من داخل يمين منطقة جزاء لاسك مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ليفربول كاد أن يضيف ثالث الأهداف في الدقيقة 32 من تسديدة صاروخية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

تسديدة أرضية قوية عن طريق جو جوميز لاعب ليفربول من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

