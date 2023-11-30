الدوري الأوروبي.. صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام لاسك النمساوي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة لاسك النمساوي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في هذه المباراة.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات بعد أن حقق الفوز في 3 انتصارات قبل أن يسقط أمام تولوز الفرنسي في الجولة الماضية.

ويأتي فريق تولوز في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط في حين يتواجد في المركز الثالث فريق سان جيلواز البلجيكي برصيد 4 نقاط ويتذيل لاسك المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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تشكيل ليفربول لمواجهة لاسك النمساوي

جاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: واتارو إندو - رايان جرافينبيرخ - هارفي إيليوت

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - كودي جاكبو

وتوّج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتوصيت الجماهير، خلال شهر أكتوبر المنصرم، والمُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق محمد صلاح على منافسيه، وهم: النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل يونايتد، والإنجليزي جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام، والإنجليزي ديكلن رايس، لاعب وسط أرسنال، بالإضافة للكاميروني بريان مبيومو، جناح برينتفورد.

موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لقيادة فريقه نحو مواصلة نغمة الانتصارات، وتكرار سيناريو الفوز على لاسك لينز، أملًا في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تغلّب على لاسك في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، لذلك يدخل مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حدٍ ما.

في المقابل، يرغب فريق لاسك لينز النمساوي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، أملًا في تحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة، وتعويض هزيمته في مباراة الذهاب أمام ليفربول.



