الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي

موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لقيادة فريقه نحو مواصلة نغمة الانتصارات، وتكرار سيناريو الفوز على لاسك لينز، أملًا في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تغلّب على لاسك في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، لذلك يدخل مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حدٍ ما.

في المقابل، يرغب فريق لاسك لينز النمساوي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، أملًا في تحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة، وتعويض هزيمته في مباراة الذهاب أمام ليفربول.

 

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ترتيب ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على تولوز الفرنسي صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط، وسانت جيلواز البلجيكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يقبع فريق لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

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