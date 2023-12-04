ملامح البطل 2.. هل تصمد معجزة جيرونا أمام قطبي الليجا؟

وضع جيرونا مفاجآة الليجا الإسبانية هذا الموسم، نفسه كمنافس على لقب الدوري الإسباني بعدما قدم نفسه بقوة منذ انطلاق موسم 2023-2024.

النادي الذي حل عاشرًا في الموسم الماضي، دخل بشكل مفاجئ للجميع وقبل نهاية الدور الأول بجولتين فقط حيث يتصدر الدوري رفقة ريال مدريد بنفس النقاط لكن الصدارة تذهب للملكي بفارق الأهداف فقط.

ويبتعد جيرونا عن برشلونة حامل اللقب بأربع نقاط حيث يحتل الأخير المركز الثالث، وعن أتلتيكو مدريد أبرز مطارديهم في المركز الرابع بسبع نقاط.

ترتيب الليجا

تكرار تجربة ليستر لكن بشرط

تشبه تجربة جيرونا الحالية تجربة ليستر سيتي في موسم 2015-2016 عندما فاجئ الجميع وتوج بالبريميرليج على حساب كبار إنجلترا في موسم تاريخي.

وعلى جيرونا الذي يمتلك هزيمة واحدة فقط التعلم من درس ليستر الذي أنهى الموسم بالكامل بـ 3 هزائم فقط.

الفوز على كبار الليجا بالدور الثاني شرط كبير لدى جيرونا للوصول بعيدًا في ترتيب الليجا وجعل الفارق كبير.

ويتبقى لجيرونا خمس لقاءات مع كبار الليجا وعلى رأسهم لقاء العودة أمام ريال مدريد ثم لقاءين مع برشلونة ومثلهما مع أتلتيكو مدريد.

ويلعب جيرونا الجولة المقبلة مع برشلونة حيث يريد الفوز ويضرب عصفورين بحجر حيث يعركل تقدم البارسا بجانب استغلال مواجهة الريال الصعبة أمام ريال بيتيس وعركلة الاخير له.

اضطراب نتائج أتلتيكو البارسا تجعل اللقب بين الريال وجيرونا

يعيش أتلتيكو وبرشلونة أقرب منافسي ريال مدريد وجيرونا على اللقب، حالة من اضطراب النتائج منذ بداية البطولة.

كان لأتلتيكو فرصة ذهبية بعدما كان له لقاءين مؤجلين قبل لقاء الأمس الذي خسره أمام البارسا، حيث إذا كان فاز في اللقاءين كان سيتصدر الجدول.

ولا يمتلك الأتلتي والبارسا سلسلة نتائج متتالية وهو ما يجعل الأمر سهل على جيرونا والريال للمنافسة حتى الرمق الأخير.