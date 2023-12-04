الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يكتسح نابولى بثلاثية ويعزز صدارته للدورى الإيطالى

فريق إنتر
فريق إنتر

حقق فريق إنتر انتصارًا عريضًا على مضيفه نابولي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في قمة الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيريا إي"، موسم 2023-2024.

فريق إنتر كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 44، بهدف أول عن طريق التركي هاكان تشالهان أوجلو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بعدما هيأ له نيكولو باريلا الكرة ببراعة.

وسجل باريلا ثاني أهداف إنتر في الدقيقة 62، بعدما تلقى تمريرة من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من الكرة اليسرى، ليراوغ مدافعي نابولي ويسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 85، سجل الفرنسي ماركوس تورام، الهدف الثالث لـ إنتر، من متابعة لتمريرة زميله خوان كوادرادو، ليؤكد انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر لـ 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز الخامس.

إنتر نابولى الدورى الايطالى هاكان تشالهان أوجلو باريلا

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