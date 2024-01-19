الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا بعد التعادل مع غانا فى أمم إفريقيا: "لسه الأمانى ممكنة"

فيتوريا
فيتوريا

رفع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، شعار "لسه الأمانى ممكنه" بعد التعادل 2-2 مع نظيره الغانى، فى مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم افريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثانية خلف منتخب الرأس الأخضر متصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، قبل مباراته أمام موزمبيق فى نفس الجولة.

وأكد فيتوريا عقب المباراة، أن لاعبيه ارتكبوا بعض الأخطاء فى الشوط الأول، حالت دون تقديم المستوى المطلوب منهم، وكانت سببا فى تقدم منتخب غانا فى الشوط الأول.

وأضاف مدرب الفراعنة فى تصريحات عقب المباراة، أن فرص التأهل مازالت كبيرة، لأن حسابات التأهل لن تحسم إلا بنهاية الجولة الثالثة، ولايزال منتخب مصر متماسكا دون اى خسارة حتى الان، مما يضع الجميع أمام تحد أكبر فى المباراة االأخيرة بدور المجموعات أمام الرأس الأخضر لحسم التأهل دون انتظار لنتيجة المباراة الثانية.

وشدد المدرب البرتغالى على أن الأداء تحسن بشكل كبير فى الشوط الثاني بعد إجراء عدة تغييرات متتالية، وكانت هناك أكثر من فرصة كفيلة بحسم نتيجة المباراة لصالح الفراعنة، لكن هذه كرة القدم.

وتطرق فيتوريا للحديث عن إصابة صلاح، مؤكدا أنه عانى من بعض الآلام فى العضلة الخلفية وطلب التغيير دون قرار من الجهاز الطبى، على آمل أن تكون مجرد آلام خفيفة ويعود للتدريبات مع الفريق استعدادا للمبارريات المقبلة، وهذا سيتحدد بمجرد عمل الأشعة على مكان الإصابة.

وتفاجأ الجميع بسقوط محمد صلاح على ارض الملعب في الدقيقة 45 للإصابة في العضلة الخلفية، حيث قام اللاعب بعدها بمنح شارة القيادة لأحمد حجازى وغادر الملعب مباشرة، برغم مطالبة حجازى له بالانتظار إلى ما بين الشوطين قبل اتخاذ قرار التبديل.

منتخب مصر البنك المركزي في غانا صلاح انطلاق مباراة مصر وغانا فيتوريا

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