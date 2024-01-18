عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح في أمم افريقيا

بات محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، مهدد بمغادرة بطولة أمم افريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا، وعدم المشاركة مع الفراعنة فى باقى مبارياته فى البطولة، بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة غانا.

واشتكى صلاح من آلام فى العضلة الخلفية، غادرعلى أثرها قبل نهاية الشوط الاول بدقائق قليلة وحل مصطفى محمد بديلا، حيث فضل صلاح مغادرة الملعب مباشرة، برغم مطالبة زملاء بالانتظار إلى ما بين الشوطين.

وجاء التشخيص المبدئى لاصابة صلاح من جانب الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، بشد فى العضلة الخلفية، على ان يتم حسم الموقف بشكل نهائى، بعد إجراء أشعة على مكان الإصابة لمعرفة درجة الشد على امل ان تكون مجرد إجهاد ولا تصل إلى مرحلة المزق فى العضلة.

وفى حال ما كانت الغصابة عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية، فإن صلاح لن يتمكن من المشاركة فى باقى مباريات الفراعنة، باعتبار أن هذه الاصابة تحتاج ما يقرب من 3 أسابيع للتعافى منها بشكل نهائى دون التعجل فى العودة للمشاركة.

وتفاجأ الجميع بسقوط محمد صلاح على ارض الملعب في الدقيقة 45 للإصابة في العضلة الخلفية، حيث قام اللاعب بعدها بمنح شارة القيادة لأحمد حجازى وغادر الملعب مباشرة، برغم مطالبة حجازى له بالانتظار إلى ما بين الشوطين قبل اتخاذ قرار التديل.

وأجرى منتخب مصر أول تغيير اضطراري قبل نهاية الشوط الاول بخروج محمد صلاح بسبب الإصابة في العضلة الخلفية ونزول مصطفى فتحي.