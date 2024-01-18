أمم إفريقيا.. محمد صلاح يغادر مباراة مصر وغانا للإصابة

أجرى منتخب مصر أول تغيير اضطراري قبل نهاية الشوط الاول بخروج محمد صلاح بسبب الإصابة في العضلة الخلفية ونزول مصطفى فتحي.

وسقط صلاح في الدقيقة 45 بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

أحداث الشوط الأول

تدخل عنيف من مجيد أشيميرو على إمام عاشور في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

في الدقيقة الثالثة سدد محمد قدوس كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي.

في الدقيقة السادسة انفراد من انطوان سيمنيو وتدخل رائع من محمد الشناوي قبل أن يحتسب الحكم وجود تسلل.

سقوط مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي من لاعب غانا.

وتوقف اللعب لعلاج مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

محمد عبد المنعم أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه محمد صلاح ولكن شتتها جيديون مينساه لخارج الملعب.

جوردان أيو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وشتتها مرموش لخارج الملعب.

في الدقيقة 19 طالب محمد صلاح بركلة جزاء لصالح عمر مرموش لكن الحكم لم يحتسب شيء.

توقف المباراة في الدقيقة 27 لعلاج عمر كمال.

أول فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 42 بعد عرضية من عمر كمال مرت امام مرموش لتصل إلى محمد حمدي الذي مرر إلى إمام عاشور لكنه سدد الكرة سهلة في يد الحارس.

سقوط محمد صلاح في الدقيقة 45 للإصابة في العضلة الخلفية.