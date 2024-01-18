الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم إفريقيا.. محمد صلاح يغادر مباراة مصر وغانا للإصابة

محمد صلاح
محمد صلاح

أجرى منتخب مصر أول تغيير اضطراري قبل نهاية الشوط الاول بخروج محمد صلاح بسبب الإصابة في العضلة الخلفية ونزول مصطفى فتحي.

وسقط صلاح في الدقيقة 45 بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

أحداث الشوط الأول

تدخل عنيف من مجيد أشيميرو على إمام عاشور في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

في الدقيقة الثالثة سدد محمد قدوس كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي.

في الدقيقة السادسة انفراد من انطوان سيمنيو وتدخل رائع من محمد الشناوي قبل أن يحتسب الحكم وجود تسلل.

سقوط مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي من لاعب غانا.

وتوقف اللعب لعلاج مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

محمد عبد المنعم أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه محمد صلاح ولكن شتتها جيديون مينساه لخارج الملعب.

جوردان أيو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وشتتها مرموش لخارج الملعب.

في الدقيقة 19 طالب محمد صلاح بركلة جزاء لصالح عمر مرموش لكن الحكم لم يحتسب شيء.

توقف المباراة في الدقيقة 27 لعلاج عمر كمال.

أول فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 42 بعد عرضية من عمر كمال مرت امام مرموش لتصل إلى محمد حمدي الذي مرر إلى إمام عاشور لكنه سدد الكرة سهلة في يد الحارس.

سقوط محمد صلاح في الدقيقة 45 للإصابة في العضلة الخلفية.

 

منتخب مصر مباراة مصر وغانا محمد صلاح مع منتخب غانا كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح في أمم افريقيا

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

أمم إفريقيا.. منتخب مصر يتأخر أمام غانا بهدف فى نهاية الشوط الأول

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس