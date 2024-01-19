أشعة لتحديد حجم إصابة صلاح وموعد عودته.. اليوم

يخضع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي لأشعة على مكان الإصابة، لتحديد موقفه بشأن الحصول على راحة سلبية، أو عمل بعض التدريبات العلاجية، من أجل استكمال مباريات بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا فى كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وتعرض صلاح للإصابة فى مباراة الفراعنة مساء أمس أمام منتخب غانا، التي انتهت بالتعادل 2-2، بعدما شعر قائد الفراعنة بآلام في العضلة الخلفية، غادر على أثرها الملعب قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، وشارك بدلًا منه مصطفى فتحي.

وفضل الجهاز الفني عدم استكمال صلاح للمباراة بناءً على رغبة اللاعب، حتى لا تتفاقم الإصابة على أمل أن يكون حجم الآلام بسيطًا في العضلة الخلفية، على أن يعود لاستكمال البطولة بعد الفحص الدقيق من قبل طبيب المنتخب محمد أبوالعلا.

وفي حال ما إذا كانت الإصابة التي اشتكى منها صلاح مجرد آلام فى العضلة، فإنه سيخضع لبعض التدريبات العلاجية على أن يغيب عن مباراة الفراعنة الأخيرة فى دور المجموعات أمام الرأس الأخضر، المقرر إقامتها الإثنين 22 يناير الجاري.

بينما سيكون الوضع غير جيد فى حال ما أثبتت الأشعة وجود "مزق" فى العضلة بإحدى درجاته الثلاث، التي تحتاج في هذه الحالة للراحة لفترة كافية، والعودة للتدريبات بعد ذلك، إذ يحتاج صلاح في هذه الحالة قرابة 21 يومًا من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في أمم إفريقيا

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا، أمام منتخب الرأس الأخضر في العاشرة من مساء الاثنين المقبل على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، على أمل تحقيق الفوز وانتزاع تذكرة التأهل المباشر للدور التالي من بطولة أمم إفريقيا 2023، بدلًا من الدخول في حسابات معقدة بشأن التأهل عن طريق أفضل ثوالث للمجموعات من عدمه في حال التعادل.