الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مواجهات بين الأهالى والقوات الإسرائيلية فى النقب عقب هدم 47 منزلًا عربيًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرض موقع "الدستور" فيديو يظهر الاشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأهالي قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي 48، وذلك بعد البدء الفعلي لهدم 47 منزلا تعود لعائلة عربية في وداي الخليل قرب قرية أم بطين.

وفي وقت سابق قالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إن إسرائيل تحاول إجبار سكان “عائلة أبوعصا” على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع جنوبا.

الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل

وتعتزم الشرطة منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب.

الإحتلال الإسرائيلي قرية أم بطين النقب أراضي الـ48 عائلة أبو عصا

مواد متعلقة

"الشارع الإسرائيلي ينفجر".. القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا عن معادلة نتنياهو الصعبة

خروج مستشفى أبويوسف النجار من الخدمة فى رفح الفلسطينية

"أطباء بلا حدود" تعلن إجلاء المرضى القادرين على المشى من المستشفى الإندونيسى

سقوط جرحى فى قصف إسرائيلى بالطائرات المسيرة غرب رفح جنوبى غزة

تصاعد أعمدة الدخان فى عدد من مناطق شمال غزة

الاحتلال يقصف محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وأرض المفتى ووداى غزة

"بن غفير" يتفاخر بهدم عشرات المساكن لعائلات فى النقب

سرايا القدس تعلن اشتباكها بالأسلحة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح

الأكثر قراءة

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية