مواجهات بين الأهالى والقوات الإسرائيلية فى النقب عقب هدم 47 منزلًا عربيًا

عرض موقع "الدستور" فيديو يظهر الاشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأهالي قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي 48، وذلك بعد البدء الفعلي لهدم 47 منزلا تعود لعائلة عربية في وداي الخليل قرب قرية أم بطين.

وفي وقت سابق قالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إن إسرائيل تحاول إجبار سكان “عائلة أبوعصا” على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع جنوبا.

الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل

وتعتزم الشرطة منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب.