تصعيد فى النقب بعد تدمير 47 منزلًا بأمر السلطات الإسرائيلية

باشرت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، بحماية من الشرطة، اليوم الأربعاء، هدم 47 منزلًا لعائلة عربية في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي الـ48.

وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، اليوم، إن السلطات الإسرائيلية تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع جنوبا، كما تعتزم الشرطة منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب.