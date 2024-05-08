اشتباكات فى النقب إثر إزالة السلطات الإسرائيلية منازل عربية وتشريد 500 شخص

اندلعت اشتباكات بين أهالي قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي 48 والشرطة الإسرائيلية، بعد إصدار قرار بهدم 47 منزلا تعود لعائلة عربية في وادي الخليل قرب القرية.

السلطات الإسرائيلية ادعت أن البناء تم دون ترخيص

وهدمت السلطات الإسرائيلية، منذ صباح اليوم الأربعاء، 47 منزلا عربيا في منطقة النقب جنوب، مما أدى إلى تشريد نحو 500 شخص؛ بداعي البناء دون ترخيص حسب وصف الصحف الإسرائيلية.

وفي وقت سابق تفاخر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالتصريحات الصحفية بشأن هدم عشرات المساكن لعائلات في واد الخليل بالنقب المحتل، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء.