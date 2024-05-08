الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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غضب وتحذير ومطالبات لتل أبيب.. الأصوات الدولية تتعالى بعد التوترات فى رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "ما بين غضب وتحذير ومطالبات لتل أبيب.. الأصوات الدولية تتعالى بعد التوترات في رفح الفلسطينية".

قال التقرير: "إن ردود أفعال دولية توالت عقب الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ما بين غضب وتحذير ومطالبات لتل أبيب بالعدول عن موقفها الذي سيؤدي إلى مزيد من المجازر وسيفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليون فلسطيني نازح منذ أكثر من 7 أشهر".

 أمين عام الأمم المتحدة: ما يحدث في رفح كابوس إنساني

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، عن مخاوف المنظمة الدولية جراء الاقتحام، واصفا ما يحدث بالكابوس الإنساني، مطالبا الدول المؤثرة بالقرار الإسرائيلي بالتدخل العاجل لوقف عملية الاقتحام وفتح معبري رفح وكرم أبوسالم.

الاتحاد الأوروبي يرفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

فيما عبر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن مخاوفه من سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين، معلنا موقف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الرافض بشكل صريح للعملية العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه بالهجوم على رفح الفلسطينية فلن يكون هناك مكان آمن في قطاع غزة.

وبدورها أدانت مصر العملية العسكرية وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني على معبر رفح، وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تعد تصعيدا خطيرا يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر.

الأمين العام للأمم المتحدة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي قطاع غزة رفح الفلسطينية

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