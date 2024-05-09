ارتفاع حصيلة الاعتقالات فى الضفة الغربية إلى 8665 منذ 7 أكتوبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقين.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 8665، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتجزوا كرهائن.

عمليات الاعتقال الأخيرة تركزت فى محافظة بيت لحم

وأكدت الهيئة أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وسلفيت، والقدس.