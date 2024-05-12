الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": تجدد القصف المدفعى والاستهداف من زوارق الاحتلال الحربية لشرقى رفح الفلسطينية

قصف مدفعي
قصف مدفعي

أفاد رمضان المطعني مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح في الجانب المصري، بتجدد القصف المدفعي والاستهداف من زوارق الاحتلال الحربية لمناطق شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

عمليات النزوح وصلت إلى أكثر من 300 ألف نازح داخل مدينة رفح

وتابع، أن الليلة الماضية كانت ليلة عاصفة بشدة على شمال وشرق ووسط قطاع غزة، لافتًا إلى أن عمليات النزوح وصلت إلى أكثر من 300 ألف نازح داخل مدينة رفح سواء من شرقها أو من قلب المدينة، بالإضافة إلى فصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح شرقها عن غربها، ثم بعد ذلك قام بتطويق النصف الشرقي للمدينة عن طريق الدبابات والآليات العسكرية، ثم بدأ بعد ذلك عمليات القصف الجنونية في شرق وغرب ووسط مدينة رفح.

 قصف جنوني لشرق وغرب ووسط مدينة رفح

وأضاف، أنه بالتزامن مع القصف الجنوني لشرق وغرب ووسط مدينة رفح تم قصف شمال قطاع غزة بالطائرات والمدفعية الحربية، وكذلك أيضًا كانت الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق الرصاص على المواطنين الذين ينزحون على منطقة بحر مدينة رفح.

قطاع غزة زوارق الاحتلال الحربية معبر رفح رفح الفلسطينية رفح الإحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية إسرائيل الزوارق الحربية الإسرائيلة

مواد متعلقة

فلسطينى: لم يعد هناك مكان آمن فى غزة وأتيت لمصر لأنجو بحياتى

مدبولى: حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن يصل لـ600 مليون دولار

"مدبولى" يشيد بانتظام ودورية انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة

رئيس الوزراء: معبر رفح مفتوح على مدار الساعة

مدبولى: الرئيس أكد موقفنا الثابت برفض التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة

مدبولى: لا يوجد حل للأزمة غير المسبوقة فى غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين

3 شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال مسجدًا فى جنوب رفح الفلسطينية

الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقة الخاصة والتاريخية مع الأردن

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

الرئيس السيسى يفتتح اليوم مسجد السيدة زينب

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-5-2024

سعر الذهب اليوم الأحد 12-5-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟