"القاهرة الإخبارية": تجدد القصف المدفعى والاستهداف من زوارق الاحتلال الحربية لشرقى رفح الفلسطينية

أفاد رمضان المطعني مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح في الجانب المصري، بتجدد القصف المدفعي والاستهداف من زوارق الاحتلال الحربية لمناطق شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

عمليات النزوح وصلت إلى أكثر من 300 ألف نازح داخل مدينة رفح

وتابع، أن الليلة الماضية كانت ليلة عاصفة بشدة على شمال وشرق ووسط قطاع غزة، لافتًا إلى أن عمليات النزوح وصلت إلى أكثر من 300 ألف نازح داخل مدينة رفح سواء من شرقها أو من قلب المدينة، بالإضافة إلى فصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح شرقها عن غربها، ثم بعد ذلك قام بتطويق النصف الشرقي للمدينة عن طريق الدبابات والآليات العسكرية، ثم بدأ بعد ذلك عمليات القصف الجنونية في شرق وغرب ووسط مدينة رفح.

قصف جنوني لشرق وغرب ووسط مدينة رفح

وأضاف، أنه بالتزامن مع القصف الجنوني لشرق وغرب ووسط مدينة رفح تم قصف شمال قطاع غزة بالطائرات والمدفعية الحربية، وكذلك أيضًا كانت الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق الرصاص على المواطنين الذين ينزحون على منطقة بحر مدينة رفح.