إعلام عبرى: الفرقة 98 الإسرائيلية بدأت عملية برية فى جباليا شمال غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الفرقة 98 الإسرائيلية بدأت عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة بعد ليلة من الهجمات المكثفة، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استهداف محطة كهرباء بوسط قطاع غزة وإخراجها من الخدمة

وكان قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من مدينة رفح، بشير جبر، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محطة كهرباء وسط قطاع غزة ويخرجها من الخدمة.

قصف إسرائيلي كثيف للمنازل السكنية في النصيرات ودير البلح

وتابع أن هناك قصفًا إسرائيليًا كثيفًا للمنازل السكنية في النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، بجانب قصف مدفعي يستهدف حي الصبرة والزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمالي قطاع غزة.