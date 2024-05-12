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توك شو

جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية

القاهرة الإخبارية: وصول 18 شهيدًا و6 مصابين للمستشفى الكويتى فى رفح الفلسطينية

جريدة الدستور

أكد إعلام فلسطيني، وصول 18 شهيدًا و6 مصابين إلى المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق ناشد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، العالم بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه يجب أن تتوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتجنب حدوث أزمة إنسانية أكثر خطورة، لافتًا إلى أن إجلاء آلاف الفلسطينيين أمر غير مقبول.

وطالب وزير الخارجية الإسباني بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

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