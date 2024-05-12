الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر كل مناحي الحياة بالقطاع.. ويستخدم الأسلحة المحرمة دوليا

الاحتلال
الاحتلال

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن معظم المستشفيات في محافظتي غزة والشمال خرجت عن الخدمة.

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أننا خسرنا 80% من قدراتنا ونتلقى مناشدات من مواطنين تحت الأنقاض ولا نستطيع إخراجهم بسبب نقص الإمكانات، لافتًا إلى أن الاحتلال دمر كل مناحي الحياة في القطاع ويستخدم الأسلحة المحرمة دوليا.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل الوسائل الممكنة لقتل المواطن الفلسطيني ويستهدف طواقمنا ولا يراعي القوانين.

الإحتلال الإسرائيلي الدفاع المدني في غزة غزة

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