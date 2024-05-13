قصف إسرائيلى مكثف يستهدف عددًا من المناطق شمال قطاع غزة (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية لقطات لقصف إسرائيلي مكثف يستهدف عددًا من المناطق شمال قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، تتوغل آليات الاحتلال إلى وسط مخيم جباليا، مع إطلاق النار بكثافة على مراكز إيواء في المخيم، كما تجبر قوات الاحتلال مئات المواطنين على مغادرة مراكز الإيواء.

واستهدفت قوات الاحتلال مركبات إسعاف تحاول التحرك داخل المخيم، للوصول إلى الإصابات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35034 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.