الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يوم في حياة نازح.. الفلسطينيون يقفون في وجه الكارثة بخيمة لا تجد لها مكانا (فيديو)

نازحى فلسطين
نازحى فلسطين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "يوم في حياة نازح.. الفلسطينيون يقفون في وجه الكارثة بخيمة لا تجد لها مكان".

وقال التقرير: "لم تعد الأوضاع في غزة تزداد سوءً كل يوم، وإنما صارت تتفاقم كارثية في كل لحظة، فالنزوح متواصل من مدينة لأخرى، من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط، ومن مدينة لمدينة، ومن بلدة لأخرى".

وتابع: "البحث عن مكان آمن، لم يعد ما يسعى إليه أهالي قطاع غزة، لقد صاروا يبحثون عن بقعة أرض فارغة ينصبون عليها خيامهم التي تهالكت على مدار ما يزيد عن 7 أشهر".

وواصل: "من رفح الفلسطينية، توجهت عائلات إلى دير البلح، وجمعوا ما بقي من أمتعتهم المتهالكة وأخذوا يبحثون عن بضعة أمتار تكفي نومتهم القلقة".

وأكدت أم شابة وأبناؤها أنها فرت من القصف ولكن لم يشغلها وصف ما حدث عن ترقيع خيمتها التي اهترأت من كثرة الحل والاستخدام والتنقل من مكان إلى آخر، أما أطفالها، فإنهم يقفون الآن في وجه الكارثة بوجوه يملؤها العبوس بعد أن كانوا يبتسمون في وجه العدوان بعد الحرب.

فلسطين قطاع غزة رفح الفلسطينية الأوضاع في غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدنى

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى 3 مناطق بالجليل الغربى

جيش الاحتلال يتهم نتنياهو بـ"عدم استغلال الإنجازات العملياتية"

القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد توثق تدمير الاحتلال لبقايا أبنية مطار غزة شرق رفح

القاهرة الإخبارية: وصول 18 شهيدًا و6 مصابين للمستشفى الكويتى فى رفح الفلسطينية

الدفاع المدنى بغزة: الاحتلال دمر كل مناحى الحياة بالقطاع.. ويستخدم الأسلحة المحرمة دوليًا

"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو يوثق اشتباكات قوية بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق جباليا

بريطانيا: التوصل لـ"اتفاق هدنة" خطوة نحو الطريق الصحيح لإنهاء الحرب

الأكثر قراءة

عاجل| إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

زيارة خاصة.. شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد قليل

رفع 325 طن قمامة ومخلفات من شوارع المحلة الكبرى بالغربية

إجراء من النيابة بشأن "عقار كرموز" المنهار بالإسكندرية

قرار ضد 115 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في السنطة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب